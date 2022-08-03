В США продадут ранчо семьи Уолта Диснея

В США выставили на продажу ранчо, которым до 1980-х годов владела семья всемирно известного мультипликатора Уолта Диснея. За объект попросили более 70 миллионов долларов, сообщает The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ранчо площадью более чем две тысячи гектаров находится в штате Вайоминг недалеко от города Джэксон. Новому владельцу придется заплатить 71 миллион долларов (более 4,2 миллиарда рублей). Семья Диснея продала владение в 1980-х годах компании, связанной с промышленником Стивеном Гордоном.

На территории находится главный дом с пятью спальнями, а также несколько гостевых построек и здание для персонала. Участок окружен горами и лесом. "Ранчо окружено дикой природой, это удивительно уединенное место", - рассказал агент по недвижимости Джим Тейлор.