Зендая стала лицом рекламной кампании Valentino

Итальянский модный дом Valentino представил осеннюю кампанию Pink PP с участием актрисы Зендаи и автогонщика Льюиса Хэмилтона. Об этом пишет WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Для презентации осенней коллекции 2022 года креативный директор бренда Пьерпаоло Пиччоли пригласил двух друзей марки - Зендаю и Льюиса Хэмилтона. Звезды позировали в розовых комплектах одежды на таком же розовом фоне.

"Один цвет, смелый, сильный, текучий, экстравагантный, один цвет, обобщающий все, что мне нравится в моде, и все, что я решил представлять: освобождение от обыденности, пространство, чтобы быть самим собой, громкий символ равенства и любви", - объяснил свой выбор Пиччоли.

По словам креативного директора, он выбрал Зендаю и Льюиса Хэмилтона для кампании PINK PP по тем же причинам, что и цвет. Знаменитости "прекрасные души, которые используют свой голос и талант для объединения, интеграции, созидания".

Актриса уже несколько раз участвовала в кампаниях Valentino, посещала некоторые показы дизайнера и выходила в одежде бренда на красную дорожку. Впервые сняться в рекламе Пиччоли пригласил ее в декабре 2020 года. Семикратный чемпион мира Формулы-1 был давним поклонником бренда, и теперь у него появилась возможность посотрудничать с ним.