Фаик Агаев представил летний хит на мировых цифровых платформах - ВИДЕО
Лето - это постоянное ожидание счастья, время отдыха и путешествий. Все кажется таким приятным, легким, восхитительным, что хочется радоваться с близкими тебе людьми, делиться прекрасным настроением, обращать внимание на цветущие поляны и берег моря, с удивлением смотреть на яркие солнечные лучи, безоблачное ясное небо, видеть покрытую зеленым ковром землю.
Это стало лейтмотивом композиции солиста Азербайджанского государственного телевидения и радио, народного артиста Фаика Агаева Öyrəşdim, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Летний хит Öyrəşdim ("Я привык") - на мировых цифровых платформах Apple Music, Spotify, VKMusic, Yandex Music и т.д., а также на YouTube. Автор композиции - RZZA, аранжировка - Эмин Карим, видео - Narmin FA.
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