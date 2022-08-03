Ирина Шейк отметила день рождения друга Рикардо Тиши на Ибице

Российская модель Ирина Шейк поделилась в социальных сетях серией фотографий с празднования дня рождения ее близкого друга и креативного директора Burberry Рикардо Тиши, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

1 августа модельеру итальянского происхождения исполнилось 48 лет.

Ирина Шейк вместе с другими гостями праздника, в числе которых были модели Стелла Максвелл и Наоми Кэмпбелл, певец Махмуд и другие деятели музыкальной и арт-индустрии, прилетела на Ибицу. В первый день Тиши устроил для своих друзей ужин при свечах под открытым небом. За длинным столом собралось больше 30 человек. В конце торжества креативный директор Burberry задул свечу на торте.

На следующий день дизайнер и его друзья отмечали день рождения в городе, где Тиши вновь задувал свечи.

"Рикардо Тиши, поздравляю", - написала в Instagram Шейк.