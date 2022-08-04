Бывший чемпион UFC Макгрегор получил роль в голливудском фильме

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Магрегор получил роль в ремейке американского боевика "Дом у дороги", сообщает Day.Az со ссылкой на Deadline.

Главного героя фильма, бывшего бойца UFC, который устроился работать вышибалой в бар во Флориде, сыграет актер Джейк Джилленхол.

Режиссером ленты выступит Даг Лайман. Съемки фильма начнутся в августе в Доминиканской Республике.

Пока неизвестно, какую роль исполнит Макгрегор, но отмечается, что это будет оригинальный персонаж, а не камео.