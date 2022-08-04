https://news.day.az/showbiz/1484452.html Бывший чемпион UFC Макгрегор получил роль в голливудском фильме
Бывший чемпион UFC Макгрегор получил роль в голливудском фильме
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Магрегор получил роль в ремейке американского боевика "Дом у дороги", сообщает Day.Az со ссылкой на Deadline.
Главного героя фильма, бывшего бойца UFC, который устроился работать вышибалой в бар во Флориде, сыграет актер Джейк Джилленхол.
Режиссером ленты выступит Даг Лайман. Съемки фильма начнутся в августе в Доминиканской Республике.
Пока неизвестно, какую роль исполнит Макгрегор, но отмечается, что это будет оригинальный персонаж, а не камео.
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