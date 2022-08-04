Названа дата выхода мультфильма «Гарфилд» с Крисом Праттом

Мировая премьера анимационного фильма "Гарфилд" с Крисом Праттом в главной роли состоится 16 февраля 2024 года. Об этом сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Помимо Пратта, в фильме также сыграет Сэмюэл Л. Джексон в роли отца рыжего кота Вика, нового персонажа вселенной Гарфилда. Остальные детали сюжета пока держатся в секрете.

Режиссером "Гарфилда" выступил Марк Диндал ("Похождения Императора"). Сценарий написал Дэвид Рейнольдс ("В поисках Немо").

В следующем году Джексон появится в нескольких проектах и повторит свою роль Ника Фьюри в Marvel. Пратт также вернется в следующем году в Marvel в роли Звездного Лорда в третьем фильме "Стражи Галактики".