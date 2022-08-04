Муж Эмили Ратаковски умоляет модель дать ему еще один шанс

Муж Эмили Ратаковски Себастьян Беар-Макклард пытается вернуть возлюбленную после многочисленных измен. Об этом сообщает PageSix, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Беар-Макклард пытается вернуть расположение Ратаковски, умоляя модель дать ему еще один шанс. Но его попытки безуспешны, поскольку модель твердо решила, что никогда не простит мужа-изменника.

"Себастьян умоляет ее дать ему еще один шанс. Но этого не произойдет, потому что Эмили провела собственное расследование и обнаружила еще больше гадостей, которые он делал за ее спиной", - сообщил изданию источник, близкий к Ратаковски.

31-летняя Эмили Ратаковски и 41-летний Себастьян Беар-Макклард поженились в феврале 2018 года. В марте 2021 у пары родился сын Сильвестр. Модель рассталась с мужем в июле 2022 года после сообщений о том, что Беар-Макклард неоднократно изменял ей. По данным издания, Ратаковски еще не наняла адвоката, но точно решила подать на развод.