Убийцу отца Ники Минаж приговорили к году тюремного заключения

Мужчину, насмерть сбившего отца рэп-исполнительницы Ники Минаж, приговорили к году тюремного заключения. Об этом сообщает TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Чарльз Полевич также признал себя виновным еще по двум обвинениям - сокрытии с места происшествия и подделке вещественных доказательств. Кроме того, его водительские права будут приостановлены на 6 месяцев, и он заплатит штраф в размере $5 тыс. Полевичу грозило до 7 лет лишения свободы, но судья постановил лишить мужчину свободы на год.

Отец Ники Минаж умер в возрасте 64 лет после того, как в феврале 2021 года его сбил автомобиль, когда он гулял по Лонг-Айленду. Он был доставлен в больницу в критическом состоянии и скончался от полученных травм. Водитель скрылся с места ДТП и попытался спрятать машину в гараже у себя дома.