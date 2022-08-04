Джейсон Момоа напоил пассажиров самолета водой своего бренда

Актер Джейсон Момоа раздал воду своей марки Mananalu на борту самолета гавайских авиалиний Hawaiian Airlines. Об этом пишет New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В TikTok появилось 11-секундное видео, на котором Момоа на борту лайнера в сером костюме, черной футболке и с розовым цветком в волосах раздавал воду пассажирам. Подпись в ролике гласила: "Когда Джейсон Момоа - ваш бортпроводник". В среду, 3 августа, видео набрало 590 тыс. лайков.

Помимо бесплатной воды актер подарил каждому пассажиру 10 тыс. миль в Hawaiian Airlines.

Один из пользователей социальной сети назвал Момоа "Агуаманом". Это отсылка к фильму "Аквамен", в котором он играл, и испанскому слову "вода".

"Я бы нажимал на кнопку обслуживания каждые 10 минут", "Его маркетинговая команда гениальна, лол", - написали другие.