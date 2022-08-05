Виктория Бекхэм терпеть не может невестку Николу Пельтц

Отношения Виктории Бекхэм с новой невесткой Николой Пельтц похожи на "холодную войну". Об этом сообщает Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В апреле 2022 года 27-летняя Никола Пельтц вышла замуж за 23-летнего Бруклина Бекхэма. По данным издания, проблемы между Викторией и Николой начались еще до свадьбы: Пельтц не хотела, чтобы будущая свекровь принимала какое-либо участие в планировании праздника, и не вводила Викторию в курс дела, сводя общение к минимуму.

"Они не выносят друг друга и не разговаривают. Подготовка к свадьбе была ужасной", - сообщил изданию источник, близкий к семье Бекхэмов.

Инсайдер добавил, что молодожены, которые сейчас живут в Майами, практически не общаются с Бекхэмами, потому что Виктория "с трудом смогла примириться с новым членом семьи". Ситуация, по его словам, еще больше обострилась после того, как Бруклин опубликовал обложку британского журнала Tatler, на которой Пельтц была названа "новой миссис Бекхэм".