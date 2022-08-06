Джиджи Хадид запускает собственный бренд трикотажа

Джиджи Хадид анонсировала выход своей собственной коллекции одежды. Об этом сообщает People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

27-летняя модель показала подписчикам своего Instagram, как работает над созданием собственной линии трикотажа Guest in Residence. "Работаю над чем-то с любовью", - подписала Хадид фотографии, на которых она выбирает образцы кашемировых тканей. В профиле своей страницы модель добавила себе новые регалии: "основатель, креативный директор @guestinresidence".

В комментариях к посту отметили знаменитые подруги модели. Хейли Бибер поддержала новое начинание Хадид, написав: "Так рада этому". К ней присоединилась и сестра Джиджи - Белла, которая добавила: "То, чего мы все так долго ждали".

Это не первый опыт Джиджи Хадид в качестве дизайнера. В апреле 2022 года модель вместе с подругой детства Франческой Айелло приняла участие в создании коллекции купальников для мам и детей для бренда Frankies Bikinis.