Хиллари Клинтон одобрила роман Брэдли Купера с ее помощницей

Хиллари Клинтон публично "благословила" роман своей помощницы Хумы Абедин с голливудским актером Брэдли Купером, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

О романе политической активистки и звезды "Аллеи кошмаров" стало известно после проведения Met Gala-2022. Как сообщают гости вечера, Хума и Брэдли пришли на мероприятие как пара, хоть и не позировали вместе на красной дорожке. Page Six сообщает, что познакомила звезд главный редактор американского Vogue Анна Винтур.

На новость о романе своей помощницы и голливудского актера отреагировала Хиллари Клинтон, которая однажды сказала про Хуму следующее: "У меня есть только одна дочь, но если бы у меня была вторая, это была бы Хума".

Бывшая кандидатка на пост президента США заявила, что одобряет отношения пары. Особенно после секс-скандала с бывшим мужем Абедин, после которого она подала на развод. По словам инсайдера, Клинтон рада, что после болезненного расставания с мужем, Абедин счастлива в новых отношениях, тем более с Купером, который сторонится звездных скандалов.