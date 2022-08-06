Актер Болливуда оказался настоящим преступником

Все как в кино - болливудский актер, который так убедительно играл злодеев на экране, оказался самым настоящим преступником. Индийским правоохранителям понадобилось 30 лет, чтобы узнать в актере по имени Ом Пракаш одного из самых разыскиваемых убийц, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Еще в 1992-м году он зарезал велосипедиста в своем родном городе и скрылся. Но далеко не уехал - перебрался в соседний город и решил освоить актерскую профессию. Начал сниматься в массовке и постепенно дорос до исполнения ролей отрицательных персонажей.

Помимо этого, он оказался еще и двоеженцем - так и не оформив развод с первой женой, Ом Пракаш завел вторую.

Теперь ему грозит тюремное заключение, и актеру вряд ли поможет народная любовь избежать справедливого наказания.