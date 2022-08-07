Бывший муж Бритни Спирс рассказал, почему сыновья стараются держаться от нее подальше

Бывший муж Бритни Спирс Кевин Федерлайн нарушил десятилетнее молчание и рассказал, почему сыновья предпочитают держаться подальше от собственной матери, сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

16-летний Шон Престон и 15-летний Джейден Джеймс не были на свадьбе матери с Сэмом Асгари. Сыновья Спирс живут с Федерлайном и его семьей. По словам отца, юноши любят мать, но решили некоторое время не видеться с ней. Со времени их последней встречи прошло несколько месяцев, а последнее совместное фото, которая Спирс опубликовала в соцсетях, было размещено в марте прошлого года. Сам Федерлайн заявил, что пытался оберегать сыновей от шумихи вокруг их матери, возникшей из-за ее истории с опекунством.

Именно это "спорное 13-летнее опекунство" отца Бритни над дочерью спасло ее, считает Федерлайн. По его мнению, он тяжело переживал эту ситуацию с Бритни. В прошлом году она была наконец освобождена из-под опеки, а затем вновь оказалась в центре внимания, когда стала публиковать обнаженные фото в соцсетях. Бывший муж Бритни признался, что ему приходилось просить прощения у сыновей за поступки их матери.

Джейми Спирс был опекуном Бритни с 2008 года после ее нервного срыва. Бритни утверждала, что отец максимально ограничивал ее свободу, определял ее круг общения, не давал завести детей и отслеживал переписку.