Завершились съемки "Форсажа 10"

Завершился съемочный процесс десятой части "Форсажа".

Об этом сообщил Вин Дизель на своей странице в Instagram, передает Day.Az.

"Мы прошли долгий путь... наша команда, наш актерский состав, наша студия никогда не переставала стремиться к лучшему. Самое главное, вы никогда не переставали верить в нас. Спасибо. Надеюсь, что вы будете гордиться нами. Всем любви", - говорится в публикации.

Отметим, что премьера фильма "Форсаж 10" в США запланирована на 19 мая 2023 года. Режиссером выступил Луи Летерье ("Иллюзия обмана"), сменивший на посту режиссера франшизы Джастина Лина, который ушел из-за творческих разногласий.