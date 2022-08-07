https://news.day.az/showbiz/1485276.html Ирина Шейк опубликовала фото в бикини с отдыха на Ибице - ФОТО
Ирина Шейк опубликовала фото в бикини с отдыха на Ибице - ФОТО
Супермодель Ирина Шейк выложила в Instagram фотографию, сделанную во время отдыха на Ибице, передает Day.Az.
"Мяу", - подписала она снимок, на котором запечатлена сидящей на коленях в бикини.
С левой стороны на фотографии видны два бокала мартини.
За час фотография собрала почти 84 000 лайков и почти 400 комментариев, в которых подписчики восхищаются подтянутой фигурой И.Шейк.
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