Ирина Шейк опубликовала фото в бикини с отдыха на Ибице

Супермодель Ирина Шейк выложила в Instagram фотографию, сделанную во время отдыха на Ибице, передает Day.Az.

"Мяу", - подписала она снимок, на котором запечатлена сидящей на коленях в бикини.

С левой стороны на фотографии видны два бокала мартини.

За час фотография собрала почти 84 000 лайков и почти 400 комментариев, в которых подписчики восхищаются подтянутой фигурой И.Шейк.