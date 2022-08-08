Селена Гомес сообщила о планах на будещее

30-летняя американская певица и актриса Селена Гомес поделилась планами на ближайшие несколько лет и заявила, что хочет выйти замуж и завести детей. Об этом артистка поведала в подкасте Giving Back Generation, сообщает DailyMail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Знаменитость отметила, что помимо создания семьи она также продолжит участвовать в благотворительной деятельности и развивать свою компанию, занимающуюся помощью женщинам с психологическими проблемами.

"Я надеюсь выйти замуж и стать мамой. В конце концов я устану от всего этого. Я, вероятно, посвящу большую часть своей жизни благотворительности, прежде чем успокоюсь", - рассказала Гомес.

Говоря о своем ментальном здоровье, знаменитость призналась, что перестала пользоваться социальными сетями, которые негативно сказывались на ее состоянии: "Я удалила Instagram со своего телефона и передала ведение аккаунта своей помощнице. Все, что я публикую, я просто отправляю ей, вместо того чтобы беспокоиться. Я даже не знаю своего пароля".