Walt Disney Pictures снимает драму «Грейс»

Walt Disney Pictures работает над созданием танцевальной драмы "Грейс", которая рассказывает о талантливой танцовщице-инвалиде. Об этом пишет портал The Hollywood reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Фредди Векслер, наиболее известный как номинированный на премию "Грэмми" автор песен Джастина Бибера, Арианы Гранде и Деми Ловато, продюсирует проект и будет соавтором сценария вместе с Киерой Аллен, актрисой в инвалидном кресле.

Пока неясно, выйдет ли проект, который находится на ранней стадии разработки, в потоковом режиме или в кинотеатрах.

Проект описывают так: "В центре сюжета - многообещающая 17-летняя танцовщица, парализованная ниже пояса после автомобильной аварии; с помощью требовательного художественного руководителя она становится звездой премьерной танцевальной труппы".