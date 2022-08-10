Мужа Эмили Ратаковски уволили из его собственной компании

Бывшего мужа Эмили Ратаковски Себастьяна Беар-Маккларда уволили из его продюсерского центра Elara Pictures из-за жалоб на его поведение. Об этом пишет Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Изданию стало известно, что примерно в то же время, когда Эмили Ратаковски подала на развод с Себастьяном Беар-Макклардом, он был уволен из компании, которую основал вместе с партнерами в 2014 году. Причиной тому стало его поведение, которое не устраивало сотрудников, однако что именно Беар-Макклард делал не так, не уточняется.

В ответ на это Беар-Макклард заявил, что его не уволили. Он взял отпуск, чтобы поухаживать за своей больной матерью.

В июле стало известно, что Ратаковски собирается развестись из-за измен Беар-Маккларда. Считается, что модель подтвердила сообщение о неверности мужа, поставив лайк под твитом с подобным заявлением.

Пара заключила брак в феврале 2018 года. В марте 2021-го у Ратаковски родился сын Сильвестр.