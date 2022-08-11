Стив Мартин назвал свою последнюю роль в кино

76-летний американский актер Стив Мартин признался, что роль в сериале "Убийства в одном здании" может стать последней в его творческой карьере, передает The Independent, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Когда сериал закончится, я не буду искать другие [роли]. Я не планирую искать другие фильмы и не хочу сниматься в камео", - подчеркнул Мартин.

"Убийства в одном здании" - это криминальная комедия, премьера которой состоялась на платформе Hulu в августе 2021 года. Финальная серия второго сезона появится на телеэкранах 23 августа. Помимо актера в сериале также задействованы Селена Гомес и Мартин Шорт.

Стив Мартин стал известен благодаря своим ролям в таких фильмах, как "Отпетые мошенники", "Придурок", "Розовая пантера", "Самолетом, поездом, машиной". В 2014 году актер получил "Оскар" за выдающийся вклад в кино.