Группа «Ласковый май» попала в книгу рекордов Гиннесса

Музыкальный коллектив "Ласковый май" попал в книгу рекордов Гиннесса из-за популярности в 1980-х. Об этом сообщает kp.ru, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

За первые пять лет выступления группы было продано около 47 млн билетов на концерты. Именно благодаря этому она попала в книгу рекордов.

"Ласковый май" был основан в Оренбурге в 1986 году. Участниками стали воспитанники детского дома, в том числе и Юрий Шатунов. Группа переехала из Оренбурга в Москву, где записывала композиции. Группа не только собирала на выступлениях рекордное количество слушателей, но и давала большое количество концертов - коллектив мог выступить на 40 площадках за месяц.