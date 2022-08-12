Рэпер Дрейк сделал на лице тату, посвятив ее матери. Музыкант набил под левым глазом начальные буквы имен родительницы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сандра Гэйл", - написал артист и показал поклонникам фото с татуировкой.

Фанаты Дрейка неоднозначно отнеслись к его поступку: "Сумасшедший просто", "Не понимаю смысла", "И зачем это тату?", "Странная история", "Это трогательно", "Удивительный человек".

Рэпер рассказывал, что мать растила его одна с пяти лет. Женщина работала учителем и делала все возможное, чтобы сын не повторил судьбу отца и не оказался за решеткой - Деннис Грэм неоднократно отбывал наказание за распространение наркотических веществ. После занятий в школе Дрейк посещал театральный кружок, занимался спортом, степом, балетом и музыкой - Сандра Грэм следила, чтобы он не пропускал занятия. Артист неоднократно подчеркивал, что мать для него является великой женщиной, которой он обязан всем.

Несколько дней назад рэпер признался, что отец сделал тату на плече в его честь. Деннис Грэм набил портрет сына, однако артист не оценил такое решение родителя.