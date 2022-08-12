Бен Аффлек разочарован медовым месяцем с Дженнифер Лопес

Актер Бен Аффлек остался недоволен медовым месяцем с певицей Дженнифер Лопес. Об этом сообщает Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инсайдеры рассказали изданию Page Six о том, что Бен Аффлек был разочарован медовым месяцем с Дженнифер Лопес, который они провели во французской столице, из-за преследований папарацци.

"Бен был в ужасе в Париже. Папарацци перешли на совершенно новый уровень", - цитируют инсайдеров журналисты.

Источник отметил, что хотя Бен Аффлек привык к вспышкам камер, на этот раз ему было сложно не обращать на них внимания, потому что их было слишком много. Дженнифер Лопес, напротив, профессионально игнорировала папарацци.

"Джен будто сделана из стали, она отнеслась к этому спокойно, но Бен все еще злится", - добавили инсайдеры.