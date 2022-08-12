Оскар Айзек готов вернуться к съемкам в «Звездных войнах»

Оскар Айзек, сыгравший По Дэмерона в "Звездных войнах", выразил желание принять участие в новых частях франшизы. Он признался, что вернулся бы в следующих эпизодах при наличии хорошего сценария и отличного режиссера. Об этом актер сообщил в беседе с Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я готов ко всему, невозможно предугадать. Я открыт к любой хорошей истории. Если там будет отличный сюжет и замечательный режиссер, а если Кетти (Кэтлин Кеннеди - глава Lucasfilm) придет ко мне со словами "у меня для тебя отличная идея", то я открыт к предложениям", - отметил Айзек.