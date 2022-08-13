Эмма Уотсон снялась в рекламе нового аромата Prada

Британская актриса Эмма Уотсон стала лицом нового аромата Prada. Соответствующие снимки появились на сайте и в официальных аккаунтах бренда в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Несколько дней назад итальянский модный дом Prada объявил о запуске бьюти-линейки Prada Beauty. Бренд запустил отдельный сайт и создал аккаунт в Instagram. Первым анонсированным продуктом стал аромат Prada Paradoxe, в рекламной кампании которого снялась 32-летняя актриса Эмма Уотсон, наиболее известная ролью Гермионы Грейнджер в фильмах о Гарри Поттере.

Аромат Prada Paradoxe заключен во флакон, полностью повторяющий треугольную форму логотипа бренда. Отмечается, что в цветочно-фруктовой парфюмерной композиции лидируют ноты нероли, мандарина и мускуса.