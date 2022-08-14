Крис Хемсворт снялся в ванне с попугаем на голове

Австралийский актер Крис Хемсворт, известный ролью Тора в киновселенной Marvel, снялся в ванне с попугаем на голове, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Соответствующий снимок опубликовала в социальных сетях его супруга, испанская актриса и модель Эльза Патаки.

Она выложила в личном блоге серию фотографий с Крисом Хемсвортом по случаю его 39-летия. На одном из опубликованных кадров актер предстал в ванне с попугаем на голове, на втором - в окружении их детей, на третьем - вместе с супругой на съемках фильма "Тор: Любовь и гром".

"С днем ​​рождения, мой любимый дрессировщик попугаев, дрессировщик детей и укротитель жен. Нет ничего, что тебе не под силу. Мы любим тебя до луны и обратно", - говорится в подписи к снимкам.

Крис Хемсворт и Эльза Патаки поженились в 2010 году после 10 месяцев отношений. В 2012-м у супругов родилась дочь Индия, а в 2014-м на свет появились близнецы Тристан и Саша.