Карди Би призналась, что моет голову отваром лука
Рэперша Карди Би рассказала подписчикам, что использует для мытья головы отвар из лука. ОБ этом сообщает Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В своем Instagram исполнительница написала, что практиковала мытье головы отваром из лука шесть лет назад, и недавно вернулась к этой привычке.
"В последние два раза я отваривала луковицы и использовала эту воду для мытья головы. Я делала это раньше, шесть лет назад, когда начала свой путь к отращиванию здоровых волос. А потом перестала, потому что мне стало реально лень", - призналась рэп-исполнительница.
По словам Карди Би, отвар не имеет запаха и добавляет волосам блеска.
В доказательство эффективности этого метода она опубликовала снимок с распущенными волосами.
Подписчики певицы одобрили ее метод мытья волос.
"Я делаю все средства для ухода за волосами из настоящей еды и специй. Это правда работает", - написали Карди Би в комментариях.
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