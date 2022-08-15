Антонио Бандерас и его молодая возлюбленная появились на гала-вечере в Марбелье

62-летний испанский актер Антонио Бандерас и его 40-летняя возлюбленная Николь Кемпел появились на гала-вечер в Марбелье. Соответствующие снимки появились в фотобанке Getty Images, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В минувшее воскресенье, 14 августа, в испанском городе Марбелья прошел гала-вечер Starlite Porcelanosa. Мероприятие посетили многие звезды, в том числе Антонио Бандерас. Актер вышел в свет не один, а в компании своей молодой возлюбленной Николь Кемпел. Бандерас вышел на красную ковровую дорожку в белом смокинге и черных брюках, а Кемпел - в расшитом пайетками платье в пол.

Помимо Антонио Бандераса и Николь Кемпел, на гала-вечере также присутствовали Ричард и Алехандра Гир. Актер старше своей супруги на 34 года.

Впервые о романе Антонио Бандераса и Николь Кемпел стало известно в 2015 году, сразу после развода актера с актрисой Мелани Гриффит, с которой прожил в браке около 18 лет. В 2017-м пресса писала о помолвке Бандераса и Кемпел, однако сама пара не подтверждала эту информацию.