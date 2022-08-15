Ричард Гир вышел в свет с женой, которая моложе его на 34 года

72-летний голливудский актер Ричард Гир вышел в свет с женой Алехандрой, которая моложе его на 34 года. Супруги приехали на гала-ужин в Марбелье, где состоялся благотворительный концерт Starlite Porcelanosa, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пара редко посещает подобные мероприятия. Алехандра Гир говорила в личном блоге, что им важнее провести время дома с детьми, а не красоваться на светских раутах.

Артист в апреле 2018 года женился на своей возлюбленной журналистке Алехандре Сильве (до замужества - "Газета.Ru"), с которой встречался три года до свадьбы, для него этот брак стал третьим. У супругов двое общих детей: их сыну Александру три года, а младшему ребенку, имя которого они не раскрывают, два года.

Первый раз Ричард Гир женился, когда ему было 42 года, супругой артиста стала известная модель Синди Кроуфорд, однако детей у пары не было. А во втором браке с коллегой Кэри Лоуэлл у актера родился первенец, мальчика назвали Гомер, тогда звезде фильма "Красотка" было 50 лет.