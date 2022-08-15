49-летняя британская супермодель Кейт Мосс запустила продажу собственного чая в пакетиках за £21. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Cosmoss - это празднование каждого дня таким, какой он есть, со всеми его несовершенствами. Каждый продукт был тщательно разработан с заботой о здоровье, с использованием сильнодействующих, натуральных ингредиентов", - сообщается на официальном сайте бренда.

Упаковка чайных пакетиков от Кейт Мосс стоит £21.

В июле этого года стало известно о том, что супермодель Кейт Мосс назначена креативным директором Diet Coke. "Я очень рада присоединиться к семье Diet Coke. Мне нравятся прошлые коллаборации, которые они сделали с такими невероятными именами из мира моды. Кампания "Люби то, что любишь" сразу подошла мне, поскольку я твердо верю, что с уверенностью и страстью вы можете осуществить свои самые смелые мечты", - рассказала супермодель.