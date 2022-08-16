Адель рассказала об отношениях с бойфрендом Ричем Полом и ответила на слухи о помолвке

Певица Адель снялась в фотосессии для нового номера журнала Elle и дала изданию интервью, в котором рассказала об отношениях со своим возлюбленным, спортивным агентом Ричем Полом, и ответила на слухи об их помолвке, передает Day.Az со ссылкой на иностранные СМИ.

Адель и Пол сначала были друзьями, однако в 2021 году у них начался роман.

Это просто за гранью. Я никогда еще не была так влюблена. Я одержима им, - заявила Адель.

Однако жениться пара пока не торопится: певица ответила интервьюеру на слухи о помолвке, которые появились после того, как у нее на безымянном пальце заметили кольцо. Адель заявила, что это неправда.

Я не помолвлена. Я просто обожаю дорогие украшения.

У Рича Пола есть трое детей от предыдущих отношений, а у самой Адель - сын от бывшего мужа Саймона Конекки, с которым она развелась в 2021 году. Также они планируют в дальнейшем обзавестись еще детьми.

Я определенно хочу еще детей. Я домохозяйка и мать, и стабильная жизнь помогает мне создавать музыку, - сказала она.