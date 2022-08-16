https://news.day.az/showbiz/1487558.html Netflix показал тизер «Кабинета редкостей Гильермо дель Торо» - ВИДЕО
Netflix показал тизер «Кабинета редкостей Гильермо дель Торо» - ВИДЕО
Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер сериала "Кабинет редкостей Гильермо дель Торо".
В тизере Гильермо дель Торо ("Лабиринт Фавна", "Форма воды") рассказывает о создании проекта, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В сериал войдут несколько хоррор-историй, вдохновленных классическими фильмами ужасов и американской мифологией. Главные роли в проекте сыграли Эндрю Линкольн, Бен Барнс, Криспин Кловер, Эрик Андре и другие актеры.
Каждую неделю будут выходить по две серии, в первый сезон войдут эпизоды, снятые режиссерами хорроров "Бабадук", "Мэнди", "Химеры" и других.
Премьера шоу запланирована на 25 октября.
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