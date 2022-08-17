Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сыграют вторую свадьбу спустя месяц после первой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, празднование будет длиться на протяжении трех дней. На пятницу Дженнифер Лопес и Бен Аффлек запланировали ужин. В субботу состоится сама церемония, а в воскресенье молодожены соберут друзей и близких на барбекю-вечеринке.

Местом проведения торжества станет особняк Бена Аффлека в Райсборо (штат Джорджия, США). Организатором выступит Коллин Коуи, который в прошлом проводил мероприятия для Опры Уинфри, Майкла Джордана и других звезд. Его услуги стоят до 25 млн долларов.

Среди гостей будут младший брат Бена Аффлека Кейси, а также многочисленные друзья пары, в том числе Мэтт Дэймон, Джимми Киммел и Дреа де Маттео.

Ожидается, что Дженнифер Лопес наденет платье от Ralph Lauren, сшитое на заказ в Италии.