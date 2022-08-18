https://news.day.az/showbiz/1487887.html Впечатляющий костюм инопланетного охотника из приквела «Хищника» - ВИДЕО
Впечатляющий костюм инопланетного охотника из приквела «Хищника» - ВИДЕО
Актёр в эффектном костюме пришельца на съёмках "Добычи" - приквела к первым четырем фильмам франшизы "Хищник". Впечатляющий результат работы гримеров и мастеров по аниматронике, передает Day.Az со ссылкой на Fishki.
А вы уже успели посмотреть фильм? Какую бы оценку ему поставили по 10-бальной шкале?
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