В сеть слили новую песню Бритни Спирс с Элтоном Джоном

Новую композицию певицы Бритни Спирс, записанную с Элтоном Джоном, опубликовали до официального релиза. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как рассказали поклонники артистки, песню выложили в Twitter. Фанаты исполнительницы раскритиковали преждевременный выход трека и призвали удалить его из сети.

Около недели назад Элтон Джон опубликовал анонс совместного трека с Бритни Спирс под названием "Hold me closer". Для исполнительницы этот релиз станет первым за шесть лет. Новый релиз также станет первой композицией Спирс после победы в суде над собственным отцом Джейми по делу об опеке.

О том, что Спирс и Джон записали ремикс на песню "Tiny Dancer", стало известно еще в июле. Сообщалось, что трек должен выйти на Universal Music в августе.