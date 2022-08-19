Ургант поздравил дочь с 22-летием

Телеведущий Иван Ургант поздравил дочь Эрику с 22-летием, выложив ее фотографию в платье-комбинации и высоких сапогах. Соответствующий пост он выложил на своей странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

18 августа Эрике Кикнадзе исполнилось 22 года. Спустя сутки после дня рождения падчерицы Иван Ургант опубликовал в социальных сетях ее фотографию, на которой она предстала в платье на тонких бретелях в бельевом стиле и в кожаных сапогах до колен. "Что-то невероятно трогательное и щемящее, когда дочка носит твои старые вещи, и они на ней сидят так же хорошо, как и когда-то на тебе", - подписал снимок телеведущий.

"Сапоги или платье?", "Хорошая у вас была фигура, Иван", "Интересно, что именно ваше", - писали подписчики Урганта в комментариях.

На протяжении нескольких лет Эрика Кикнадзе живет в США. Девушка учится в частной школе искусства и дизайна Parsons School of Design в Нью-Йорке.

У Ивана Урганта есть две дочери от второй супруги Натальи Кикнадзе: 14-летняя Нина и 6-летняя Валерия. Кроме того, телеведущий воспитывает детей жены от другого брака - Нико и Эрику.