Появились фотографии Анджелины Джоли со следами синяков после ссоры с Брэдом Питтом

Издание Page Six опубликовало фотографии Анджелины Джоли со следами ушибов и синяков, которые актриса получила в результате ссоры с Брэдом Питтом на борту частного самолета в 2016 году. Снимки, на которых заметны синяки на руке и на локте Анджелины, вошли в отчет ФБР, обнародованный несколько дней назад, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Джоли обвинила Питта в том, что он оскорблял ее и детей во время полета, а также применил к ним физическое насилие. Старший сын пары Мэддокс попытался ответить ему, и тогда, по предположению Джоли, Питт сделал движение, намереваясь напасть на мальчика.

По словам актрисы, она бросилась защищать мальчика, однако Питт, который был при этом в нетрезвом виде, "схватил ее за голову, а затем за плечи", встряхнул и толкнул к стене. Джоли заявила, что получила ушибы спины и локтя, ссадину на руке. А вот Питт, по ее словам, отделался только царапиной.

Инцидент напугал детей, которые плакали и спрашивали, в порядке ли мама, на что актер ответил: "Нет, мама не в порядке. Она разрушает эту семью. Она сумасшедшая".

По словам Джоли, дети после этого инцидента получили "физическую и психическую травму".

Анджелина Джоли не стала прощать мужу этого поступка и подала на развод, а также обратилась в ФБР с просьбой разобраться в ситуации. Сотрудники правоохранительных органов вины Питта не нашли. В результате Джоли подала в суд на ФБР, а документы с подробностями расследования были опубликованы сразу в нескольких западных СМИ.

Как сообщают инсайдеры, близкие к Питту, актер считает, что Джоли делает это намеренно, желая как можно сильнее задеть его.