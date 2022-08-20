Брэд Питт "закрутил" роман с Эмили Ратаковски

Журналисты уже несколько лет пристально следят за личной жизнью Брэда Питта. Однако в одном из своих интервью актер сетовал, что не может ходить на свидания из-за того, что за ним неотступно следят папарацци, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Однако на днях в прессе появились слухи о том, что Брэд уже несколько недель близко общается с Эмили. И их отношения, по словам инсайдеров, все меньше напоминают дружеские. Как утверждают свидетели, Питт и Ратаковски провели время вместе в модном ресторане Парижа, а затем встречались в Нью-Йорке - в баре Pearl Oyster.

Несмотря на заявления инсайдеров, крупные зарубежные СМИ информацию о романе не подтверждают. По крайней мере, пока. Поклонники Питта и не надеются на то, что он сам прокомментирует слухи, появившиеся в прессе.

Эмили тоже стала довольно закрытой с тех пор, как рассталась с мужем. Она до сих пор не прокомментировала развод с Себастьяном Бир-Макклардом, хотя и намекнула на то, что слухи о его изменах все же имеют под собой почву.