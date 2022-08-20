Молодая жена Брюса Уиллиса снялась в купальнике из коллекции Деми Мур

Британская актриса, модель и супруга голливудского актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг снялась в купальнике из коллекции Деми Мур, передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Соответствующим снимком Эмма поделилась в социальных сетях.

Она опубликовала в личном блоге фотографию, на которой предстала в слитном купальнике из коллекции, разработанной бывшей супругой ее мужа Брюса Уиллиса Деми Мур в коллаборации с брендом Andie.

Хеминг подчеркнула, что с удовольствием носит его, а Мур репостнула ее публикацию в своем аккаунте.