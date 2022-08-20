https://news.day.az/showbiz/1488507.html Молодая жена Брюса Уиллиса снялась в купальнике из коллекции Деми Мур - ФОТО
Молодая жена Брюса Уиллиса снялась в купальнике из коллекции Деми Мур - ФОТО
Британская актриса, модель и супруга голливудского актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг снялась в купальнике из коллекции Деми Мур, передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.
Соответствующим снимком Эмма поделилась в социальных сетях.
Она опубликовала в личном блоге фотографию, на которой предстала в слитном купальнике из коллекции, разработанной бывшей супругой ее мужа Брюса Уиллиса Деми Мур в коллаборации с брендом Andie.
Хеминг подчеркнула, что с удовольствием носит его, а Мур репостнула ее публикацию в своем аккаунте.
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