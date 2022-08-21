Взрослые дети Майкла Джексона появились на гала-вечере в Беверли-Хиллз

Дети покойного американского поп-исполнителя Майкла Джексона, 24-летняя Пэрис и 25-летний Принс, посетили гала-вечер в Беверли-Хиллз. Соответствующие снимки появились в фотобанке Getty Images, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В минувшую пятницу, 19 августа, в Беверли-Хиллз прошел гала-вечер Harold & Carole Pump Foundation Gala. Мероприятие посетили многие звезды, в том числе дети Майкла Джексона Пэрис и Принс. 24-летняя Пэрис предстала в бежевом мини-платье на молнии с цветочным принтом и бордовых ботинках на шнуровке. 24-летний Принс, в свою очередь, был одет в черный костюм с лиловым галстуком. Сестра и брат позировали светским фотографам, держась за руки.

Принс и Пэрис родились в браке Майкла Джексона с Дебби Роу. Музыкант женился на бывшей медсестре в 1996 году, сразу после развода с дочерью Элвиса Пресли Лизой-Мари, а в 1999-м их брак был расторгнут.