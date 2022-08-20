Скандально известная Тина Канделаки, постоянно выпячивающая свое армянское происхождение, вновь стала объектом насмешек в России. Напомним, что в начале 2022 года Канделаки возглавила телеканал ТНТ. Сейчас она занимает должность исполняющего обязанности директора компании, оставив пост генерального продюсера "Матч ТВ".

Впрочем, оставив - это мягко сказано. С приходом Канделаки на "Матч ТВ" канал потерял свою былую популярность. Дело доходило даже до того, что тот или иной международный матч мог быть отменен за пять минут до его начала. Терпеть оказалось невмоготу. В итоге неравнодушные к телеканалу зрители начали засыпать соцсети канала нелицеприятными комментариями в адрес Канделаки. "Уберите ее, бога ради" - такого рода реакция на армянку была одна из самых безобидных.

На сей раз Канделаки высмеяли за неудачную обувь. Так, журналистка Ксения Собчак раскритиковала новый образ своей коллеги. Своим мнением Собчак поделилась с подписчиками в своем Telegram-канале.

Тина Канделаки опубликовала в личном блоге фотографию, на которой предстала в черном платье-рубашке длины миди с коротким рукавом, глубоким декольте и разрезом на талии. Его дополнили белый клатч и розовые мюли Bottega Veneta.

Ксения Собчак репостнула тот же снимок в свой аккаунт и раскритиковала образ коллеги. "С "черным низом" сильно лучше, хвалю. Но где ты взяла эти прошлогодние лопатки-копытца Bottega Veneta, да еще розового цвета? Наф-Наф умер от зависти.... Ох. Их во-первых, все уже относили в прошлом году, а во-вторых, вообще они не живут с этим платьем", - написала она.

"Понимаю, что выехать на шопинг уже не так просто, но вот подобрала тебе нормальную обувь. Из ЦУМА. Давай начнем с одежды. Потом поговорим про ТНТ", - добавила Собчак, предложив Канделаки заменить мюли Bottega Veneta на босоножки Jil Sander.

Это не первый случай, когда Канделаки попадает в столь неприятную ситуацию. Ранее армянка опубликовала в личном блоге фотографию, на которой предстала в блузе в горох, джинсах-кюлотах и с сумкой Hermès Kelly. Собчак и на этот раз прошлась по армянке. "Тина, любимая, ну уже разлюби эти укороченные штанишки. Ты видишь, как это выглядит? Даже сумка Келли не спасает и не прикрывает. Тебе нужен спокойный низ, чтобы тяжелую нижнюю часть как-то зрительно всхуднуть. Длинная юбка-карандаш, например", - написала она.

В комментариях к посту пользователи соцсетей поддержали Собчак. "Отличный дружеский совет", "Я не понимаю, почему Тину так не любят ее стилисты. Всегда одежда на размер меньше и абсолютно не красит", "Согласна с Ксенией на 100%. Что за тяга насмешить людей странными нарядами", - недоумевают юзеры.