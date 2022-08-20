Пугачева обманула главу «Мосфильма»?

Автор хитов Аллы Пугачевой Илья Резник рассказал о том, что Примадонна обманула главу "Мосфильма" Николая Сизова в начале своей карьеры. Ей помогал в этом ее бывший муж, кинорежиссер Александр Стефанович. Как передает Day.Az, об этом Резник сообщил в программе "Центральное телевидение".

"Живет, дескать, в Подмосковье юный композитор Борис Горбонос, он умирает от лейкемии и на прощание написал три чудесные песни, а последнее его земное желание - услышать, как их поет Алла Пугачева. Сизов чуть не разрыдался, и разрешил", - сказал композитор.

Таким образом, благодаря выдуманной истории о страдающем от рака композиторе, по словам Резника, Примадонна попала на ТВ-экран.