https://news.day.az/showbiz/1488644.html Раскрыты подробности новой версии «Человека-паука: Нет пути домой» - ФОТО - ВИДЕО
Раскрыты подробности новой версии «Человека-паука: Нет пути домой» - ФОТО - ВИДЕО
Фильм "Человек-паук: Нет пути домой - более забавная версия" получит 11 дополнительных минут экранного времени. Подробности раскрыло издание The Collider, передает Day.Az.
В новую версию, которую выпустит компания Sony Pictures, войдут расширенные и удаленные сцены, которы не вошли в оригинальную кинокартину. Премьера запланирована на 2 сентября 2022 года.
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