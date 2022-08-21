Раскрыты подробности новой версии «Человека-паука: Нет пути домой»

Фильм "Человек-паук: Нет пути домой - более забавная версия" получит 11 дополнительных минут экранного времени. Подробности раскрыло издание The Collider, передает Day.Az.

В новую версию, которую выпустит компания Sony Pictures, войдут расширенные и удаленные сцены, которы не вошли в оригинальную кинокартину. Премьера запланирована на 2 сентября 2022 года.