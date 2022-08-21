Раскрыты детали свадьбы Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес провели брачную церемонию в присутствии родственников и самых близких друзей. Свадьба состоялась в субботу, 20 августа, в имении актера в штате Джорджия. Об этом рассказало издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На свадьбу в особняке Бена Аффлека, стоимость которого, по данным издания, составляет $8,9 млн, были приглашены близкие друзья и родственники пары. Так, среди гостей были дети от предыдущих браков актеров - дети Бена Аффлека от Дженнифер Гарнер Вайолет (16 лет), Серафина (13 лет) и Сэм (11 лет) и дети Дженнифер Лопес от певца Марка Энтони, 14-летние Эмма и Макс.

Также на свадьбе присутствовали давние друзья Бена Аффлека - Мэтт Деймон со своей подругой Лючианой Барросо, режиссер Кевин Смит и актер Джейсон Мьюс. Предполагается, что в списке гостей были также Джордж Клуни, Джейн Фонда, Рене Зеллвегер и Джимми Киммел.

Для церемонии Дженнифер Лопес выбрала свадебное платье Ralph Lauren. Бен Аффлек вступил в брак в белом смокинге и черных брюках.

В преддверии церемонии полиция штата Джорджия закрыла небо для летательных аппаратов, поднимающихся на малую высоту - таких, как дроны и вертолеты. Это было связано с тем, что в конце торжества планировался запуск фейерверков.

Брат Бена Аффлека Кейси Аффлек пропустил церемонию из-за "родительских обязанностей дома". Также на свадьбе не присутствовала бывшая жена Бена Аффлека Дженнифер Гарнер - она находится на съемках в Техасе.