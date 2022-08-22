Элайджа Вуд сыграет в сериале «Шершни»

Американский актер Элайджа Вуд получил роль в сериале "Шершни". Об этом пишет Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщает издание, Вуд сыграет во втором сезоне шоу. Ему досталась роль Уолтера, преданного своему делу детектива, который бросит вызов Мисти так, что она и не заметит этого. Роль Мисти в сериале исполняет Кристина Риччи ("Сонная лощина", "Монстр").

Съемки продолжения "Шершней" начнутся в конце августа 2022 года в Ванкувере.

Сериал рассказывают про участниц женской школьной команды по футболу, которые спаслась при крушении самолета. Им пришлось полтора года выживать в лесах Канады. Также в шоу показывается текущая жизнь героинь в 2021 году.

Первый сезон "Шершней" был номинирован на семь премий "Эмми", в том числе "Выдающийся драматический сериал", "Выдающуюся женскую роль" (Мелани Лински) и "Выдающуюся женскую роль второго плана" (Кристина Риччи), а также на две премии "Эмми" за режиссуру и сценарий.