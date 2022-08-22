Сын Стивена Сигала рассказал о желании переехать в Россию

Сын американского актера Стивена Сигала намерен переехать в Россию. Об этом сообщил "Пятый канал", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Доминик Сигал прокомментировал причины переезда. Он завил, что в России ему нравятся люди, культура и архитектура.

Сигал-младший добавил, что не планирует в России строить карьеру артиста или кинопродюсера, но зато 32-летний мужчина отметил, что ему нравятся русские женщины.

По его оценке, россиянки обладают сильным характером и ориентированы на создание семьи.

Отмечается, что Доминик Сигал ответил на вопрос журналистов о намерении переехать в РФ, находясь на мероприятии на Рублевке.