https://news.day.az/showbiz/1488812.html Сын Стивена Сигала рассказал о желании переехать в Россию
Сын Стивена Сигала рассказал о желании переехать в Россию
Сын американского актера Стивена Сигала намерен переехать в Россию. Об этом сообщил "Пятый канал", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Доминик Сигал прокомментировал причины переезда. Он завил, что в России ему нравятся люди, культура и архитектура.
Сигал-младший добавил, что не планирует в России строить карьеру артиста или кинопродюсера, но зато 32-летний мужчина отметил, что ему нравятся русские женщины.
По его оценке, россиянки обладают сильным характером и ориентированы на создание семьи.
Отмечается, что Доминик Сигал ответил на вопрос журналистов о намерении переехать в РФ, находясь на мероприятии на Рублевке.
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