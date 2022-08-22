47-летняя Ева Лонгория показала идеальную фигуру в купальнике

Ева Лонгория, известная ролью Габриэль Солис в сериале "Отчаянные домохозяйки", опубликовала серию фотографий с отдыха на яхте. Снимками американская актриса поделилась с подписчиками своих социальных сетей, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ева Лонгория выложила в личном блоге несколько кадров с отдыха на яхте. На снимках 47-летняя Ева Лонгория позирует в черном раздельном купальнике и больших солнцезащитных очках, демонстрируя подписчикам подтянутую фигуру.

В комментариях поклонники восхитились внешним видом и идеальной фигурой Лонгории. "Вы выглядите, как супермодель", "Роскошная", "Лучшая из лучших", "Абсолютная красота", "У вас идеальная фигура, в чем ваш секрет", - написали подписчики звезды.

Известно, что Ева Лонгория строго следит за своим питанием и не прекращала заниматься спортом даже во время беременности. Актриса рассказывала, что "склонна к полноте", поэтому ей приходится постоянно придерживаться диеты, которая исключает сладкое и фаст-фуд.