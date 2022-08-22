Уилл Смит заставил сына ловить тарантула, который заполз в их дом

В дом Уилла Смита заполз огромный тарантул, ловить которого актер заставил своего старшего сына. Видео с "охотой на паука" актер выложил в своих социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

53-летний американский актер завизжал от ужаса и запрыгнул на диван, когда увидел, что в его дом залез огромный тарантул. Уилл Смит поручил поимку насекомого своему старшему сыну Трею, потому что он, по словам актера, "молодой, сильный и переживет укус".

"Что за черт? Это огромный паук! Давай, ты молодой и сильный, ты сможешь справиться с укусом", - кричит Уилл Смит своему сыну.

Сын актера оказался не из пугливых: он накрыл паука стаканом, подложил под него лист бумаги, чтобы тот не сбежал.

"Это самый большой паук, которого мы когда-либо видели в своей жизни", - сказал Трей. На что Уилл Смит ответил: "Мне это совсем не нравится. Мы продаем дом". "Теперь это ЕГО дом", - добавила в комментариях жена Уилла Смита Джада Пинкетт Смит.

Видеоролик стал первым появлением Уилла Смита в социальных сетях после скандала на "Оскаре" в 2022 году.