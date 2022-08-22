Автору культового хита "I Believe I Can Fly" грозит пожизненное заключение

Известному американскому исполнителю R.Kelly (Роберт Сильвестр Келли) грозит пожизненное заключение, поскольку в его деле появились новые подробности. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

В частности год назад артиста признали виновным в распространении детской порнографии и секс-торговле. Тогда его приговорили к тридцати годам тюрьмы.

Впрочем, 37-летняя жертва, которая спустя двадцать лет после того, как отрицала, что Р. Келли занимался с ней сексом в детстве, выступила против своих показаний.

В суде женщина, назвавшаяся Джейн, призналась, что является его крестницей. Она познакомилась с ним, когда ей было 12 лет. На тот момент музыкант имел романтические отношения с тетей девочки, которая попросила музыканта стать крестным для племянницы. Однако в скором времени автор хита I Believe I Can Fly начал вести с несовершеннолетней разговоры на интимные темы, а потом общение превратилось в действие, которое снималось на камеру.

Теперь суд вынужден пересмотреть дело певца. Ему грозит пожизненное заключение.