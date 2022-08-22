В рамках летнего фестиваля "Şazeli Bahçe" состоится концерт Гюлай Зейналлы

В рамках летнего фестиваля "Şazeli Bahçe" 26 августа в Баку состоится концерт популярной исполнительницы Гюлай Зейналлы, сообщает Day.Az.

Начало - в 20:00. Гюлай Зейналлы представит свои хиты и новые композиции.

Летний фестиваль с участием звезд турецкой и азербайджанской эстрады проходит в ресторане "Şazeli Bahçe", который находится на территории "Dalga Beach Aquapark Resort".

Ранее с концертными программами выступили Намиг Гарачухурлу, Ройя Айхан, Замиг Гусейнов и турецкие звезды Ханде Йенер, Ферхат Гёчер, Алишан, Гюльбен Эрген, Ченгиз Куртоглу и Интизар.

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